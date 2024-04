Das Duell Meister gegen Rekordmeister zwischen Salzburg und Rapid am Sonntag ab 16:30 Uhr live & exklusiv bei Sky

Zuvor ab 13:45 Uhr Sturm Graz – LASK und Austria Klagenfurt – TSV Hartberg exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Marko Stankovic feiert dabei seine Premiere als Moderator und begrüßt die Zuschauer:innen ab 19:00 Uhr gemeinsam mit Experte Florian Mader zum Freitagsspiel

Sky-Experten am Sonntag: Andreas Herzog

Am kommenden Wochenende dürfen sich Sky Zuseher:innen auf die 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit dem Hit Red Bull Salzburg gegen den SK Rapid live & exklusiv bei Sky Sport Austria freuen.

Am Sonntag ist Rekordmeister Rapid beim Serienmeister in Salzburg zu Gast. Die Mozartstädter konnten sich mit dem Sieg gegen den direkten Verfolger aus Graz etwas Luft im Titelkampf verschaffen, während die Wiener seit bereits sieben Ligaspielen ohne Niederlage sind. Ob die Serie der Hütteldorfer hält, ist ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Zuvor kommt es in der Meistergruppe zum schwarz-weißen Duell zwischen Sturm und dem LASK. Die Grazer wollen sich nach der Niederlage im Spitzenspiel der Vorwoche rehabilitieren. Ob dies gelingt oder die Oberösterreicher wichtige Punkte im Kampf um Platz drei holen, sehen Sky Zuseher:innen ab 13:45 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Zeitgleich treffen in Kärnten die Hartberger auf Klagenfurt. Die Partie ist ab 13:45 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Die Nachmittagsspiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Die 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Sonntag, 07. April 2024

13:45 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Austria Klagenfurt – TSV Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr

FC Red Bull Salzburg – SK Rapid, live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Andreas Herzog

Sky Analyse-Experte: Alfred Tatar

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA