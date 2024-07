Salzburg-Gegner Twente & Dortmund HEUTE LIVE bei Sky!

Sky zeigt während der Sommerpause Testspiele und Benefizspiele von Borussia Dortmund und weiteren deutschen Bundesligisten und Zweitligisten im TV – alle Infos gibt es hier.

Während der Sommerpause der Bundesliga und der 2. Bundesliga gibt es bei Sky spannende Testspiele zu sehen. Borussia Dortmund und andere Top-Teams treten in einer Reihe von Freundschaftsspielen an, die sowohl Unterhaltung als auch Einblicke in die Vorbereitung auf die kommende Saison bieten.

Heute können Fans das Duell zwischen Salzburgs Champions-League-Qualigegner FC Twente und Schalke 04 LIVE ab 18:25 Uhr sehen – davor trifft Borussia Dortmund um 12:10 im Rahmen der Asien-Tournee auf Cerezo Osaka.

Mittwoch, 24. Juli 2024

Cerezo Osaka – Borussia Dortmund

Testspiel in Osaka (Japan), Anstoß um 12:15 Uhr

LIVE ab 12:10 Uhr auf Sky Sport Bundesliga und bei Sky Sport News

FC Schalke 04 – FC Twente

Testspiel in Marl, Anstoß um 18:30 Uhr

LIVE ab 18:25 Uhr auf Sky Sport Bundesliga und bei Sky Sport News

(sport.sky.de/Red.)

Beitragsbild: Imago.