Janko über Salzburg-Duell mit Twente: „Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust“

Der FC Salzburg trifft in der dritten Qualifikationsrunde der Champions League auf Twente Enschede. Für Ex-Salzburg-Angreifer und Sky-Experte Marc Janko ein besonderes Duell, da er von Juli 2010 bis Jänner 2012 bei Twente unter Vertrag stand und mit dem Verein viele positive Erinnerungen verbindet.

Während seiner Zeit in den Niederlanden wurde Janko einmal niederländischer Cupsieger und gewann zudem zweimal den niederländischen Supercup. In 69 Pflichtspielen gelangen ihm starke 35 Tore.

„Es schlagen natürlich zwei Herzen in meiner Brust. Twente war meine allererste Auslandsstation und mein erster Titel, den ich im Ausland geholt habe. Der Klub wird immer einen speziellen Platz in meinem Herzen haben, auch mit den Fans hatte ich eine echte Verbindung. Aber natürlich wünsche ich auch den Salzburgern nur das Beste auf der europäischen Bühne. Ich sage so: Wer auch immer aus dem Duell als Gewinner hervorgeht, dem drücke ich für die darauffolgenden Spiele auf jeden Fall die Daumen!“, sagte Janko.

Zum Durchklicken: Jankos Zeit bei Twente und Salzburg in Bildern

„Unglaubliche Fans“: Janko von Twente-Anhängern beeindruckt

„Twente Gegen Salzburg – das Schicksal hat es so gewollt. Es ist schon eine spannende Geschichte: Als ich damals zu Twente gewechselt bin, hatte der Vereine eine absolute Hochphase. Sie waren gerade Meister geworden und in meinem ersten Jahr holten wir auch den Cupsieg“, erinnert sich Janko an seine Zeit in Enschede zurück.

Nach Jankos Wechsel zum FC Porto ging es mit dem Verein jedoch Schritt für Schritt bergab – sogar bis hinunter in die 2. Liga. Besonders beeindruckt haben den 70-fachen ÖFB-Teamspieler in dieser herausfordernden Phase die Twente-Fans, die ihrem Klub auch in schweren Zeiten die Treue gehalten haben.

„Nach meinem Abgang ist der Verein leider in finanzielle Probleme geraten, hat sich zwischendurch sogar in der 2. niederländischen Liga wiedergefunden. Twente konnte sich aber zum Glück wieder erfangen und das ist schon zu einem großen Stück auch der Verdienst der unglaublichen Fans. Die gesamte Region lebt diesen Verein und identifiziert sich unglaublich stark mit ihm. Twente hat immer vor vollem Haus gespielt, egal, wie der Verein sportlich gerade dastand. Und jetzt sind sie auf dem besten Weg, sich wieder als Top-Team in den Niederlanden zu etablieren“, meinte Janko.

Janko: „Chancen stehen 50:50“

Einen Favoriten kann Janko im Duell seiner beiden Herzensklubs nicht ausmachen.

„Diese Paarung ist extrem schwierig einzuschätzen, denn auch bei den Bullen hat sich viel getan. Die Niederländer sind traditionell technisch stark und spielen gepflegten Fußball. Eine solche Spielanlage kann dem hohen Pressingstil der Salzburger schon Probleme bereiten, wie wir auch bei der EM gesehen haben. Aus meiner Sicht stehen die Chancen für ein Weiterkommen 50:50“, sagte Janko.

Die „Bullen“ treten am 6. oder 7. August zunächst zuhause an, am 13. August folgt das Rückspiel beim niederländischen Tabellendritten der Vorsaison. Gelingt Österreichs Vizemeister der Aufstieg, ist danach noch eine weitere Quali-Runde (Playoff) bis zum Einzug in die neue Ligaphase zu überstehen.

Bild: Imago