UEFA Champions League 2024/25: Spiele, Auslosung, Finale, wichtige Termine

Die UEFA Champions League erscheint ab der Saison 2024/2025 in einem neuen Gewand. Wann finden die Spiele statt? Wie ist der Ablauf des Wettbewerbs? Wo steigt das Finale? Alle Informationen zu den Auslsoungen, Spielterminen, etc. hier im Überblick.



Wie läuft der neue Champions-League-Modus ab?

Im neuen Modus gibt es keine Gruppenphase mehr mit 32 Teams, sondern eine Liga mit 36 Teams, wobei jede Mannschaft gegen acht unterschiedliche Teams spielt. Im weiteren Verlauf qualifizieren sich die besten acht Teams der Vorrunde direkt für das Achtelfinale. Die K.o.-Phase wird dabei in einem festen Turnierbaum zu Ende gespielt. Die Mannschaften, die nach der Gruppenphase auf den Plätzen 9 bis 24 landen, treffen in einer Playoff-Runde aufeinander. Die jeweiligen Sieger stoßen zu den acht besten Teams der Vorrunde ins Achtelfinale dazzu.

Die neue Europa League wird in dem gleichen Modus gespielt, bei der Conference League hat jedes Team „nur“ sechs Spiele in der Vorrunde. Anders als bisher kann man von der CL nicht mehr in die EL „absteigen“. Für die Teams auf den Rängen 25 bis 36 ist die Europapokalsaison damit beendet, das gilt auch für die Europa League.

Wann findet die Qualifikation zur Champions League 2024/25 statt?

1. Qualifikationsrunde: 9./10. & 16./17. Juli 2024

2. Qualifikationsrunde: 23./24. & 30./31. Juli 2024

3. Qualifikationsrunde: 6./7. & 13. August 2024

Play-offs: 20./21. & 27./28. August 2024

Wann finden die Spiele der Champions-League-Ligaphase 2024/25 statt?

1. Spieltag: 17. bis 19. September 2024

2. Spieltag: 1./2. Oktober 2024

3. Spieltag: 22./23. Oktober 2024

4. Spieltag: 5./6. November 2024

5. Spieltag: 26./27. November 2024

6. Spieltag: 10./11. Dezember 2024

7. Spieltag: 21./22. Januar 2025

8. Spieltag: 29. Januar 2025

Wann findet die K.-o.-Phase der Champions League 2024/25 statt?

Play-offs zur K.-o.-Phase: 11./12. & 18./19. Februar 2025

Achtelfinale: 4./5. & 11./12. März 2025

Viertelfinale: 8./9. & 15./16. April 2025

Halbfinale: 29./30. April & 6./7. Mai 2025

Finale: 31. Mai 2025

Wann findet die Auslosung der Champions League 2024/25 statt?

Erste Qualifikationsrunde: 18. Juni 2024

Zweite Qualifikationsrunde: 19. Juni 2024

Dritte Qualifikationsrunde: 22. Juli 2024

Qualifikations-Play-offs: 5. August 2024

Gruppenphase: 29. August 2024

Play-offs zur K.-o.-Phase: 31. Januar 2025

Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale: 21. Februar 2025

Wann und wo ist das Champions-League-Finale?

Das erste Finale der neuen Königsklasse findet am 31.05.2025 in der Münchner Allianz Arena statt.

