In 40 Tagen findet die Auslosung der UEFA Champions League statt, die in einem komplett neuen Gewand erscheint. Sky Sport klärt die wichtigsten Fragen und Antworten zum neuen Prozedere der Auslosung.

Mit Meister Sturm Graz ist zumindest ein österreichischer Vertreter fix in der neuen Champions League vertreten. Vizemeister Red Bull Salzburg kann über die Qualifikation noch in den Hauptbewerb einziehen. Die „Bullen“ starten in der dritten Qualifikationsrunde in den Bewerb.

Wann und wo findet die historische Champions-League-Auslosung statt?

Am 29. August – in 40 Tagen – werden im Haus des europäischen Fußballs in Nyon in der Schweiz die Vorrunden-Paarungen des brandneuen Champions-League-Modus ausgelost. Die Auslosungen der neuen Europa League bzw. der neuen Conference League finden einen Tag später am 30. August statt.

Wie läuft die Auslosung ab?

Beim neuen CL-Format müssen für die 36 Teams jeweils acht verschiedene Gegner ausgelost werden. Insgesamt werden alle Mannschaften dabei in vier Lostöpfe unterteilt, die nach der Koeffizientenregel sortiert sind. Jeder Verein bekommt dann zwei Teams aus jedem Topf als Gegner mit je einem Heim- und Auswärtsspiel.

Während bisher stets Menschen die CL-Gruppen manuell ausgelost haben, kommt ab sofort ein Computer bei der Ziehung zum Einsatz. Hintergrund dabei ist, dass man durch das neue Format etwa 900 Kugeln benötigen würde, womit die Auslosung einige Stunden andauern würde. Mit dem Einsatz der künstlichen Intelligenz wird die Ziehung wie bisher auch in etwa 35 Minuten andauern. Ein IT-Unternehmen aus Großbritannien soll dabei die Software entwickeln und auch zwei Backup-Softwaresysteme stellen.

In welchem Lostopf sind die österreichischen Teams?

Im neuen Format ist in Topf eins lediglich noch der CL-Sieger aus dem Vorjahr automatisch gesetzt. Während zuvor auch sechs Meister und der EL-Sieger in Topf eins lagen, findet die Einteilung nun direkt nach der Koeffizientenregel statt.

Der SK Sturm wird mit der ersten CL-Teilnahme seit der Saison 2000/01 in Topf vier gesetzt sein. Bei Salzburg steht die Reihung bei einer erfolgreichen Qualifikation noch aus.

Wie läuft der neue Champions-League-Modus ab?

Im neuen Modus gibt es keine Gruppenphase mehr mit 32 Teams, sondern eine Liga mit 36 Teams, wobei jede Mannschaft gegen acht unterschiedliche Teams spielt. Im weiteren Verlauf qualifizieren sich die besten acht Teams der Vorrunde direkt für das Achtelfinale. Die K.o.-Phase wird dabei in einem festen Turnierbaum zu Ende gespielt. Die Mannschaften, die nach der Gruppenphase auf den Plätzen 9 bis 24 landen, treffen in einer Playoff-Runde aufeinander. Die jeweiligen Sieger stoßen zu den acht besten Teams der Vorrunde ins Achtelfinale dazzu.

Die neue Europa League wird in dem gleichen Modus gespielt, bei der Conference League hat jedes Team „nur“ sechs Spiele in der Vorrunde. Anders als bisher kann man von der CL nicht mehr in die EL „absteigen“. Für die Teams auf den Rängen 25 bis 36 ist die Europapokalsaison damit beendet, das gilt auch für die Europa League.

Wann findet der erste Spieltag statt?

Der erste Spieltag in der neuen CL-Saison findet vom 17. bis 19. September 2024 statt. Dabei wird sowohl dienstags, mittwochs als auch donnerstags gespielt, während die Europa League und die Conference League aussetzen. Zu einem späteren Zeitpunkt in der Saison erhalten beide Wettbewerbe aber ebenfalls eine exklusive Woche für ihren jeweiligen Wettbewerb.

Der achte und letzte Spieltag in der Champions-League-Vorrunde findet am 29.01.2025 statt. An diesem Tag spielen alle 36 Mannschaften parallell!

Wann und wo ist das Champions-League-Finale?

Das erste Finale der neuen Königsklasse findet am 31.05.2025 in der Münchner Allianz Arena statt.

