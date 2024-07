Salzburg-Gegner Twente torlos im Test bei Schalke

Der Gegner des FC Salzburg in der Champions League-Qualifikation, Twente Enschede, trennte sich im Testspiel gegen den deutschen Traditionsverein Schalke 04 mit 0:0.

Den besseren Start in die Partie erwischte Schalke, mit der Fortdauer der Partie fand Twente besser ins Spiel. So verzeichneten sie auch die beste Chance im gesamten Spiel als Sem Steijn aus 20 Metern den Ball an die Latte setzte.

Auch im weiteren Verlauf blieb es eine muntere Partie auf beiden Seiten: Einen Schuss aus der Distanz von Tobias Mohr konnte Ex-S04-Torhüter Lars Unnerstall im Enscheder Kasten festhalten, im Gegenzug fälschte Kaminski einen gefährlichen Schuss von Mitchell van Bergen zur Ecke ab (63.). Wenig später war es erneut Polter, der frei vor Unnerstall auftauchte, ihn aber mit einem Schuss aufs kurze Eck nicht überwinden konnte (71.).

(Red.) / Bild: Imago