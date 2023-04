Salzburg gibt Entwarnung bei Ulmer

Entwarnung bei Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer! Der Linksverteidiger musste im Heimspiel gegen den LASK aufgrund von Oberschenkelproblemen bereits zur Pause ausgewechselt werden.

Der Routinier unterzog sich heute genaueren Untersuchungen. Am späten Nachmittag teilte der Tabellenführer dann mit, dass es sich um keine schwerere Muskelverletzung bei der gegen den LASK erlittenen Oberschenkelblessur handelt.

Ob Ulmer den Salzburgern am Sonntag beim Gipfeltreffen in Graz (ab 16:15 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) zur Verfügung steht, „wird sich in den nächsten Tagen zeigen“, heißt es in einer Aussendung des Spitzenreiters.

Bild: GEPA