Salzburg holt Klopps Fitness-Guru

Prominenter Neuzugang im neuen Trainerteam von Vizemeister Red Bull Salzburg: Nach Sky-Informationen arbeitet Jürgen Klopps langjähriger Liverpool-Fitnesscoach Andreas Kornmayer künftig in Salzburg.

Der langjährige Bayern-Fitnesstrainer, der unter anderem auch unter Pep Guardiola tätig war, folgt damit Klopps Co-Trainer Pepijn Lijnders in die ADMIRAL Bundesliga und wird als Salzburgs neuer „Performance Manager“ anheuern.

Dies bestätigt Sky-Reporter Florian Plettenberg via X, wonach der Vertrag des Betreuers bereits unterschrieben ist.

🚨Excl. | Andreas Kornmayer to become the new Performance Manager of RB Salzburg!

It’s all done and signed ✔️

Kornmayer, with an excellent job at Liverpool as their Head of fitness and conditioning now responsible for Red Bull. #LFC@SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/NMZsLZk8Bb

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 12, 2024