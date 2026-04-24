Salzburg holt Offensiv-Talent aus Serbien

Der FC Red Bull Salzburg hat die Verpflichtung des serbischen Offensivs-Talents Filip Matijasevic bekannt gegeben. Der 18-Jährige kommt im Sommer vom Erstligisten FK Cukaricki und erhält einen Vertrag bis Ende Juni 2031.

Matijasevic, der bereits im Alter von 16 Jahren sein Debüt in der höchsten serbischen Spielklasse gab, absolvierte in der laufenden Saison 28 Einsätze für den derzeitigen Tabellenachten und erzielte dabei vier Tore. Nach seinem Wechsel soll er zum Salzburger Kader gehören, gleichzeitig aber auch Spielpraxis beim Kooperationsklub FC Liefering sammeln.

Mann: „Freuen uns auf einen talentierten Spieler“

Marcus Mann, Geschäftsführer Sport der Salzburger, sagt: „Wir freuen uns, dass wir mit Filip Matijasevic einen weiteren talentierten Spieler nach Salzburg holen konnten, dessen Weg wir schon seit längerer Zeit verfolgt haben. Er hat trotz seines noch recht jungen Alters schon einiges an Erfahrung im Profifußball sammeln können, wird bei uns aber auf jeden Fall die notwendige Zeit zur Eingewöhnung erhalten.“

Filip Matijasevic selbst meint: „Ich freue mich sehr, ab Sommer Teil des FC Red Bull Salzburg zu sein. Der Klub ist bekannt für seine gute Arbeit mit jungen Spielern. Diese Chance möchte ich nutzen und werde alles dafür geben, dort möglichst schnell den Anschluss zu schaffen und mit meinem neuen Team erfolgreich zu sein.“

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(red.) / Bild: Imago