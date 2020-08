Salzburg im Youth-League-Halbfinale gegen Real Madrid

Die U19 von Fußball-Meister Red Bull Salzburg steht zum ersten Mal seit dem Titelgewinn 2017 im Halbfinale der UEFA Youth League. Die Salzburger bezwangen am Mittwoch beim Finalturnier in Nyon Olympique Lyon mit 4:3 (2:1). Mann des Spiels war Stürmer Chikwubuike Adamu mit drei Toren. In der Vorschlussrunde wartet am Samstag (18.00 Uhr) Real Madrid.

Gegen Lyon gerieten die Jungbullen nach einer halben Stunde durch einen Treffer von Yaya Soumare in Rückstand. Verteidiger Bryan Okoh gelang in der 39. Minute der Ausgleich, ehe Adamu in der Nachspielzeit der ersten Hälfte und mit einem Doppelschlag (54., 55.) kurz nach Wiederbeginn für vermeintlich klare Verhältnisse sorgte.

Die Salzburger brachten sich aber selbst noch einmal in Bedrängnis. Da Silva (71.) und Eli Wissa (78.) trafen für Lyon, Salzburgs Trainerduo war daher nicht restlos zufrieden. “Insgesamt war es keine überragende Leistung von uns, das können wir viel besser”, meinte Liefering-Coach Bo Svensson. “Klar war es warm, aber trotzdem müssen wir konditionell am Ende besser in Schuss sein.”

Ähnlich sah es sein Kollege Matthias Jaissle. “Es war wahnsinnig spannend, spannender, als es hätte sein müssen”, meinte der Deutsche. “Aber der Modus ist klar, hier geht es nur ums Weiterkommen. Jetzt haben wir es geschafft, wir sind unter den letzten vier. Da braucht es aber eine bessere Leistung, um ins Finale einzuziehen.”

Der Nachwuchs von Real setzte sich im Viertelfinale gegen jenen von Inter Mailand mit 3:0 (0:0) durch. Das zweite Halbfinale bestreiten am Samstag Ajax Amsterdam und Benfica Lissabon. Das Finale des wichtigsten europäischen Nachwuchsbewerbes folgt nächsten Dienstag (25. August, 18.00 Uhr).

