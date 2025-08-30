Salzburg in Frauen-Liga nach Sieg beim LASK unbesiegt voran

Die Fußballerinnen von Red Bull Salzburg haben sich am Samstag an die Spitze der Frauen-Bundesliga gesetzt. Nach einem 3:0 (1:0)-Sieg beim weiter punktlosen Schlusslicht LASK ist der Nachfolgeverein des FC Bergheim bei zwei Siegen und einem Remis weiter unbesiegt.

Neulengbach hat am Sonntag im Gastspiel bei SCR Altach die theoretische Chance vorbeizuziehen. Das Drittrunden-Duell des Meister-Teams von St. Pölten mit Austria Wien wird erst am 30. September stattfinden.

(APA)/Beitragsbild: GEPA