Salzburg kennt Youth-League-Achtelfinalgegner

Die U19 von Fußball-Meister Salzburg bekommt es im Achtelfinale der UEFA Youth League zu Hause mit dem FC Nantes zu tun.

Die Partie wird am 27. oder 28. Februar in der Red Bull Akademie ausgetragen, gaben die Salzburger am Freitagabend bekannt. Auch in einem möglichen Viertelfinale hätten die Jungbullen gemäß Auslosung Heimrecht. Gegner wäre am 12./13. März der Sieger des Duells zwischen dem FC Kopenhagen und MSK Zilina aus der Slowakei.

Das Finalturnier des Nachwuchs-Europacups steigt von 19. bis 22. April in Nyon. Dort waren die Salzburger zuletzt 2022 vertreten, als sie erst im Endspiel an Benfica Lissabon scheiterten. 2017 hat Salzburg den Bewerb gewonnen, im Vorjahr war im Achtelfinale gegen Real Madrid Endstation.

