Salzburg-Krise? Reiter: „Sind mitten in Veränderungsprozess“

Krise oder Veränderungsprozess? Im exklusiven Sky-Interview spricht Salzburgs-Geschäftsführer Stephan Reiter vor dem GAK-Duell über die aktuelle Situation des Vereins, die künftige sportliche Ausrichtung sowie die übergeordnete Rolle von Jürgen Klopp.

„Ich will nicht von einer Krise sprechen, aber wir können mit Sicherheit von einer sehr großen Herausforderung sprechen. Wir sind mitten in einem Veränderungsprozess“, sagt Reiter zum für den Verein ungewohnten Tiefflug samt fehlenden Siegen: „Wenn wir durch diese Phase gemeinsam durchgehen, dann werden wir da gestärkt herauskommen.“

Eine Trainerdiskussion ist beim Verein dennoch kein Thema, wie Reiter bekräftigt: „Wir haben uns gemeinsam entschieden, diesen Schritt zu machen. ‚Pep‘ (Lijnders, Anm.) braucht keine Rückendeckung. Er steht bei uns in keinster Weise zur internen Diskussion.“ Viel mehr vergleicht er die derzeitige Lage mit der Neuausrichtung unter dem heutigen ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick: „Der Prozess wird seine Zeit dauern, das ist mir klar. Wenn ich zurückblicke, hat man auch damals eine richtige Entscheidung getroffen und die Ruhe bewahrt, den Prozess aktiv zu begleiten. Und nicht in Panik zu verfallen.“

Reiter & Salzburg wollen Klopps „Expertise nutzen“

Das neue Engagement von Trainer Jürgen Klopp beim Konzern sieht der Funktionär positiv: „Wir werden natürlich diese fachliche Expertise nutzen. Die Entscheidungshoheit als Klub wird wie in der Vergangenheit bleiben.“

In der Bundesliga liegen die Salzburger mit zwei Spielen weniger als die Konkurrenz auf Platz fünf. Für Enttäuschungen sorgte bisher vor allem die Performance in der Champions League mit null Punkten aus drei Spielen gegen Sparta Prag (0:3), Stade Brest (0:4) und Dinamo Zagreb (0:2).

Mit der Moralinjektion aus dem Cup will der verunsicherte Krösus Salzburg nun in der Bundesliga den nächsten Schritt aus der Formkrise tun. Zu Gast in Wals-Siezenheim ist am Samstag der nach elf Runden noch sieglose Aufsteiger GAK. Für die Bullen ist die Pflichtaufgabe auch ein Stimmungstest vor dem Champions-League-Auftritt in Rotterdam gegen Feyenoord.

