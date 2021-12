Salzburg-Leihgabe Diakite schwer am Knie verletzt

via

via Sky Sport Austria

Ousmane Diakite hat sich erneut schwer am Knie verletzt. Die Diagnose lautet Kreuz- und Innenbandriss im rechten Knie. Damit dürfte die Salzburg-Leihgabe wohl für die restliche Saison ausfallen. Es ist nicht die erste schwere Verletzung des jungen Maliers.

Aktuell ist Diakite für die Dauer der Saison 2021/22 von Salzburg an den FC St. Gallen verliehen. Für die Schweizer absolvierte Diakite 16 von 21 möglichen Pflichtspielen. Die schwere Verletzung zog er sich im Meisterschaftsspiel beim FC Zürich zu, das mit 1:3 verloren ging. Schon in seinen Zeiten als Leihspieler beim SCR Altach musste Diakite aufgrund einer Knieverletzung um seine Karriere bangen. Damals zog er sich 2019 im Bundesliga-Duell mit dem SV Mattersburg einen Riss sämtlicher Bänder im rechten Knie zu. In der Folge musste er rund eineinhalb Jahre pausieren, unter anderem verpasste er die komplette Saison 2020/21.

(Red.) / Bild: GEPA