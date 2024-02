Salzburg ohne Dedic – Affengruber bei Sturm auf der Bank: Die Aufstellungen zum Spitzenspiel

Mit dem Topspiel zwischen Red Bull Salzburg und Sturm Graz startet die ADMIRAL Bundesliga in die Frühjahrssaison (ab 19:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass). Zwei Punkte liegt Titelverteidiger Salzburg aktuell vor Sturm. Hier gibt es die Aufstellungen!

Bei den Salzburgern fehlt Amar Dedic in der Startelf. Wie schon im Cup gegen den LASK steht Mamady Diambou auch heute in der Anfangsformation. Der 21-Jährige beginnt im zentralen Mittelfeld. Neuzugang Flavius Daniliuc beginnt in der Viererkette.

So startet Red Bull Salzburg:

Bei den „Blackies“ stehen die Neuzugänge Vítezslav Jaros und Mika Biereth in der Startelf. David Affengruber nimmt zunächst auf der Bank Platz. Für ihn spielt Dimitri Lavalee in der Innenverteidigung.

So startet Sturm Graz:

Bild: GEPA