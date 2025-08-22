Salzburg peilt in der Bundesliga dritten Sieg in Serie an

Vizemeister Salzburg will seinen geglückten Saisonstart in der Fußball-Bundesliga mit dem dritten Sieg in Serie prolongieren. Am Samstag (ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sk Sport Austria – mit Sky X streamen) gastiert der LASK in Wals-Siezenheim, mit einem Punktgewinn in der 4. Runde könnten die Salzburger zumindest vorübergehend wieder von der Tabellenspitze lachen.

Die Salzburger, mit sieben Zählern derzeit punktegleich hinter Leader Altach und Rapid sowie vor der WSG Tirol auf Tabellenplatz drei, wollen in der Liga nach einer vollen Trainingswoche nach dem 2:1-Auswärtssieg gegen Hartberg wieder voll punkten. Mit der Leistung gegen die Oststeirer war Trainer Thomas Letsch trotz des Sieges nicht zufrieden, das soll sich gegen die Linzer nun ändern. „Natürlich ist unser Anspruch, gegen den LASK besser zu spielen und einen Sieg einzufahren“, betonte der Deutsche.

Salzburg verlor Leistungsträger

Der LASK sei noch eine Mannschaft, „die man aufgrund des frühen Zeitpunkts der Saison noch nicht so genau greifen kann“, erklärte Letsch. „Es wird dadurch sicherlich kein einfaches Spiel, aber wir wissen schon, wie wir sie schlagen können.“ Am Dienstag wurde der Abgang von Dorgeles Nene zu Fenerbahce Istanbul für knapp 20 Mio. Euro offiziell, nach dem Wechsel von Oscar Gloukh zu Ajax sind den Salzburgern damit zwei wichtige Leistungsträger im Offensivspiel abhanden gekommen. Laut Letsch sollen Kerim Alajbegovic und Sota Kitano – der wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist – in diese Rolle hineinwachsen.

Trotzdem wollen die Salzburger, die derzeit auf ein Transferplus von etwa 50 Mio. Euro blicken können, noch am Transfermarkt zuschlagen. Auf welcher Position ließ Letsch offen. „Unterm Strich haben wir in drei Ligaspielen schon neun Tore gemacht, ganz so schlecht sind wir nicht aufgestellt. Aber irgendwas wird noch passieren“, sagte der Coach.

Dem LASK gelang in der Vorwoche mit einem knappen 2:1 gegen die Wiener Austria ein Befreiungsschlag, es waren die ersten Punkte unter Neo-Trainer Sacramento. Der Portugiese erwartet ein „schwieriges Spiel“ in Wals-Siezenheim. „Wir müssen mit derselben Dynamik auftreten wie gegen die Austria und unseren Teamspirit vom letzten Spiel unbedingt beibehalten“, sagte Sacramento. Die beiden jüngsten Duelle gegen die Salzburger entschieden jeweils die Linzer mit 2:1 (Cup und Liga) für sich.

(APA)/Beitragsbild: GEPA