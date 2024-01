KAC und Salzburg rücken ICE-Tabellenführer Fehervar nahe

Die Spitze der ICE-Eishockeyliga ist am Neujahrstag zusammengerückt. Während Tabellenführer Fehervar zu Hause mit einem 1:5 gegen Olimpija Ljubljana die dritte Niederlage hintereinander kassierte, feierten die Verfolger KAC (6:1 gegen die Vienna Capitals) und Red Bull Salzburg (2:1 bei den Graz99ers) Siege. Fehervar führt nur noch einen Zähler vor den Klagenfurtern und drei Punkte vor Titelverteidiger Salzburg.

Der Punktepolster der Ungarn schmolz innerhalb einer Woche von neun Zählern auf einen zusammen. Nach Verlustpunkten liegen Salzburg und der KAC bereits voran.

Die Kärntner schlossen zwei Tage nach dem Erfolg bei Fehervar mit dem nächsten, hoch verdienten Sieg auf. Die Rotjacken dominierten in der heimischen Halle gegen die Vienna Caps bereits das erste Drittel, gingen aber nur mit einem 1:1 in die Kabine. Im Mitteldrittel sorgten Marcel Witting (32., 37.) und Steven Strong (33.) für die Entscheidung. Den Caps fehlen damit schon neun Punkte auf Rang zehn, der einen Platz im Pre-Play-off bringt.

Salzburg war in Graz ebenfalls das bessere Team und lag durch Tore von Peter Schneider nach 48 Sekunden und Ryan Murphy im Powerplay (32.) 2:0 in Führung. Nach dem Anschlusstreffer des Tabellenletzten durch Sam Antonitsch (54.) mussten die Roten Bullen aber noch um die drei Punkte kämpfen.

Black Wings festigen Rang vier

Die Black Wings Linz festigten mit einem 5:2-Erfolg beim VSV Rang vier und beendeten ihren Negativlauf gegen die Adler, die die jüngsten fünf Duelle gewonnen hatten. Nachdem sich die Villacher nach 0:3-Rückstand (27.) auf 2:3 (37.) herangekämpft hatten, schossen Brian Lebler (39.) und Logan Roe (43.) die Linzer zum zweiten Sieg in den jüngsten sechs Partien.

Die Innsbrucker Haie nutzten die Villacher Niederlage und übernahmen mit einem 4:2-Sieg in Bozen Rang sechs. Adam Rockwood (10.), Gordon Green (14.) und Corey Mackin (36./PP) verwandelten einen 0:1-Rückstand in eine letztlich entscheidende 3:1-Führung. Die Nordtiroler fügten dem HCB Südtirol die erste Heimniederlage nach zuletzt neun Siegen zu und rückten mit ihrem dritten Sieg in Folge auf einen direkten Play-off-Platz vor. Die Pioneers Vorarlberg mussten sich in Asiago mit 2:5 geschlagen geben.

(APA)

Artikelbild: GEPA