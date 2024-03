Salzburg-Stammkraft verpasst Spitzenspiel gegen Sturm

Der FC Red Bull Salzburg muss im Spitzenspiel der ADMIRAL Bundesliga bei Sturm Graz am Sonntag (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame mit dem SkyX-Traumpass) auf Amar Dedic verzichten, es gibt aber auch gute Nachrichten für Trainer Gerhard Struber.

Der 21-Jährige, dessen Traum von einer EM-Teilnahme mit Bosnien-Herzegowina geplatzt ist, laboriert an einer Fußverletzung. Dedic war bei Bosniens Niederlage im Playoff-Halbfinale gegen die Ukraine in der 68. Minute ausgewechselt worden.

Der Rechtsverteidiger fehlte bereits beim Bundesliga-Frühjahrsauftakt gegen Sturm (1:1 / VIDEO-Highlights), damals hat Coach Gerhard Struber auf der rechten Schiene mit Andreas Ulmer überrascht. Apropos Ulmer: Der Routinier (419 BL-Spiele) ist nach seiner Wadenverletzung ebenso wieder im Mannschaftstraining wie sein Linksverteidiger-Kollege Aleksa Terzic (nach muskulären Problemen) und auch Kreativspieler Luka Sucic. Der Mittelfeldmann wurde beim 7:0-Sieg über Austria Lustenau vor etwas mehr als einem Monat wegen einer Knieverletzung ausgewechselt. Die anfangs schlimmen Befürchtungen haben sich in weiterer Folge nicht bestätigt, er musste mit einer Kapselreizung im Knie letztlich „nur“ drei Bundesliga-Spiele aussetzen.

Indes arbeitet Samson Baidoo, der am Sonntag seinen 20. Geburtstag feiern wird, weiter an seinem Comeback. Baidoo hatte sich im Wintertrainingslager im Testspiel gegen Bodø/Glimt einen Syndesmosebandriss zugezogen und unterzog sich wenig später einer Operation. Aktuell ist er noch nicht wieder im Mannschaftstraining, das soll sich aber in absehbarer Zeit ändern.

Nicolas Capaldo (rekonvaleszent nach Knie-OP) wird noch länger kein Thema sein.

Artikelbild: GEPA