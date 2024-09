Vizemeister Red Bull Salzburg muss im kommenden Heimspiel am Samstag gegen Austria Wien den Ausfall eines Stammspielers in der Abwehr verkraften. Wie die Salzburger mitteilten, steht Innenverteidiger Samson Baidoo für das Duell mit den Veilchen nicht zur Verfügung.

Baidoo plagt sich aktuell mit Wadenproblemen, der 20-Jährige verpasste bereits das ÖFB-Cup-Spiel am Mittwoch gegen die Wiener Viktoria verletzungsbedingt.

ÖFB-Teamspieler Baidoo stand in der laufenden Saison bis zuletzt in allen Pflichtspielen der Mozartstädter in der Startelf und verpasste keine einzige Spielminute.

Bidstrup vor möglicher Rückkehr

Dafür darf sich Trainer Pepijn Lijnders Hoffnungen auf eine Kader-Rückkehr von Mittelfeldmotor Mads Bidstrup machen. Der Däne war zuletzt erkrankt, sein Einsatz am Samstag ist laut Klubangaben noch offen.

Neben Baidoo fehlen den Salzburgern beim Heimspiel gegen die Austria weiterhin Fernando (Oberschenkel), Daouda Guindo (Mittelfuß), Takumu Kawamura (Knie), Maurits Kjaergaard (Sprunggelenk) und Aleksa Terzic (Oberschenkel).

Bild: GEPA