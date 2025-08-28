Salzburg stellt neues Europa-League-Trikot vor

Red Bull Salzburg hat am Donnerstag das neue Trikot für die UEFA Europa League-Saison 2025/26 vorgestellt.

Das Dress steht unter dem Motto „Raise your flag“ und ist ab sofort im Fanshop in der Red Bull Arena sowie online erhältlich. Das Design ist von Länderflaggen inspiriert und soll die internationale Zusammensetzung des Teams widerspiegeln. Jeder Spieler bringe seine Herkunft und seine eigene Geschichte ein – das Trikot stehe damit sinnbildlich für Vielfalt und Zusammenhalt, teilte der Klub mit.

Zum Verkaufsstart bietet Salzburg ein exklusives Produkt-Bundle an: Beim Kauf eines Europa-League-Trikots inklusive Rückenflock und Hose gibt es eine limitierte „SALZBURG“-Flagge gratis dazu. Das Angebot gilt auch für Kinderdressen.

Gegen wen Salzburg ab September in der Europa League antritt, entscheidet die Auslosung der Ligaphase am Freitag (um 13 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X) in Monaco. Alle Informationen zur EL-Auslosung gibt’s HIER.

(Red.)

Bild: Red Bull Salzburg