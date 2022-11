Salzburg testet im Winter gegen zwei europäische Topklubs

Der FC Red Bull Salzburg hat im Winter zwei Testspiele gegen zwei europäische Schwergewichte geplant. Am 7. Dezember treffen die „Bullen“ im Zuge eines Kurztrainingslagers auf Malta auf den italienischen Topklub Inter. Am 13. Jänner sind die Mozartstädter dann beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München auf deren FC Bayern Campus zu Gast. Für die Münchner wird es die Generalprobe für die Fortsetzung der Bundesliga bei RB Leipzig am 20. Jänner sein.

Aktuell haben die Nicht-Nationalspieler der Salzburger nach dem erfolgreichen Herbst-Abschluss gegen Austria Klagenfurt (1:0-Sieg) eine Woche trainingsfrei. Danach wird in Salzburg bis 4. Dezember weiter trainiert. Abgeschlossen wird das Kalenderjahr mit einem Kurztrainingslager auf Malta (4.-8. Dezember), wo am 7. Dezember gegen den italienischen Meister aus dem Jahr 2021, Inter getestet wird.

Die Winterpause endet für die Roten Bullen dann am Mittwoch, den 04. Jänner 2023, wo mit Leistungstests gestartet wird. Das erste Mannschaftstraining am Rasen ist am Tag darauf geplant. Vom 14. bis zum 21. Jänner 2023 findet ein Trainingslager in Marbella (ESP) statt. Tags zuvor geht es in München gegen den deutschen Serienmeister Bayern München.

Das erste Pflichtspiel für die Elf von Trainer Matthias Jaissle im neuen Jahr ist dann das Cup-Viertelfinale gegen den SK Puntigamer Sturm Graz am Freitag, den 03. Februar um 20:45 Uhr in der Red Bull Arena. Die Bundesliga beginnt dann eine Woche später. (die genauen Termine der Runden 17-22 in der ADMIRAL Bundesliga)