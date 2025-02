Salzburg und Sturm im Achtelfinale: Die UEFA Youth League live bei Sky

FC Salzburg U19 – Atletico Madrid U19 am Dienstag um 14:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

SK Sturm U19 – Olympiakos Piräus U19 am Mittwoch um 15:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Luca Kielhauser kommentiert das Spiel der Salzburger, Tom Ole Mink begleitet die Partie der Grazer

Ein riesiger Erfolg für den österreichischen Nachwuchsfußball: Mit der U19 des FC Salzburg und jener des SK Sturm konnten sich erstmals zwei österreichische Jugendteams für das Achtelfinale der UEFA Youth League qualifizieren.

Das U19 Team des FC Salzburg ist Stammgast in den K.o.-Runden der UEFA Youth League und konnte den Bewerb in der Saison 2016/17 bereits einmal gewinnen. Auch dieses Jahr stehen sie wieder im Achtelfinale, wofür sie sich nach einem Sieg im Elfmeterschießen gegen die U19 Mannschaft von Celtic Glasgow qualifizieren konnten. Der Gegner heißt Atletico Madrid, das in der vorangegangenen Runde den SK Rapid aus dem Turnier warf. Können die Salzburger gegen Atletico bestehen?

Die Youngstars des SK Sturm hingegen sind in der UEFA Youth League das erste Mal am Ball. In ihrer Premierensaison stehen die Grazer direkt im Achtelfinale, wofür sie sich ebenfalls im Elfmeterschießen gegen Lokomotive Zagreb qualifizieren konnten. Nun wartet der Vorjahressieger, Olympiakos Piräus. Schaffen die Nachwuchsstars des österreichischen Meisters das nächste Ausrufezeichen oder erweist sich der Titelverteidiger als eine Nummer zu groß?

Die Fans und Familienmitglieder der jungen Kicker können beide Spiele live bei Sky verfolgen. Das Duell zwischen Salzburg und Atletico Madrid gibt es am Dienstag live auf Sky Sport Austria 1. Kommentiert wird das Spiel von Luca Kielhauser. Am Mittwoch ist das Spiel zwischen dem SK Sturm und Olympiakos Piräus um 15:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 zu sehen. Diese Partie wird von Tom Ole Mink kommentiert.

UEFA Youth League live bei Sky Sport Austria:

Dienstag, 4.3.:

14:00 Uhr: FC Salzburg U19 – Atletico Madrid U19 live auf Sky Sport Austria 1

Mittwoch, 5.3.:

15:30 Uhr: SK Sturm Graz U19 – Olympiakos Piräus U19 live auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA