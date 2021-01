Salzburg verbucht knappen Heimerfolg über Bratislava

via

Sky Sport Austria

Der EC Red Bull Salzburg setzte sich auch im zweiten Aufeinandertreffen mit den iClinic Bratislava Capitals durch. Für die Red Bulls war es bereits der dritte Sieg in Serie. Im neuen Jahr hält Salzburg damit bei zehn von zwölf möglichen Punkten. Die iClinic Bratislava Capitals hingegen konnten in den vier Spielen in 2021 erst drei Punkte einfahren.

Auch ohne den beiden Cracks John Paterka und Justin Schütze – die Leihspieler kehrten zu ihrem Stammverein zurück – eroberten die Salzburger kurz vor der ersten Pause die Führung. Comebacker Jack Skille, der die letzten drei Wochen wegen einer Verletzung pausierte, meldete sich prompt mit einem Treffer zurück. Der Liga-Newcomer aus der Slowakei konnte aber im Mitteldrittel den Ausgleich erzielen.

Im finalen Abschnitt legte der Gastgeber doppelt vor und setzte sich schließlich mit 3:2 durch. Skille schnürte in seinem ersten Spiel seit 13. Dezember einen Doppelpack.

EC RED BULL SALZBURG – ICLINIC BRATISLAVA CAPITALS 3:2 (1:0,0:1,2:1)

Goals RBS: Skille (20., 42./pp1), Hochkofler (51.)

Goals BRC: Guimond (28.), Hults (56./pp1)

GEPA