Salzburg verleiht Dorgeles Nene nach Belgien

via Sky Sport Austria

Der FC Red Bull Salzburg verleiht einen weiteren Spieler nach Belgien: Dorgeles Nene wird in der kommenden Saison für den KVC Westerlo auflaufen.

Damit wird der Stürmer statt in der ADMIRAL Bundesliga in der Jupiler Pro League zum Einsatz kommen. Nene wechselte im Jänner 2021 zu Salzburg, im vergangenen Frühjahr kam er für die SV Ried zum Einsatz und erzielte zwei Tore in 17 Spielen.

VIDEO: Nene-Doppelpack bei Ried-Sieg über WSG

Vor dem 19-jährigen Malier verlieh Salzburg bereits Mamadou Sangare zum belgischen Erstligisten SV Zulte Waregem.

