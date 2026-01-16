Red Bull Salzburg verleiht Rekordeinkauf erneut

Lucas Gourna-Douath spielt für den Rest der laufenden Saison leihweise beim französischen Erstligisten Le Havre AC. Das gibt der FC Red Bull Salzburg am Freitagabend offiziell bekannt.

Der 22-jährige Mittelfeldmann kam im Sommer 2022 von AS Saint-Etienne für eine Bundesliga-Rekordsumme von 13 Millionen Euro nach Salzburg, wo er bisher insgesamt 95 Spiele (2 Tore, 5 Assists) absolvierte. Im Frühjahr 2025 war der Franzose für eine halbe Saison zur AS Roma ausgeliehen, ein Jahr später wechselt Gourna-Douath nun leihweise zum Tabellendreizehnten der Ligue 1.

Gourna-Douath, der noch bis Sommer 2027 in Salzburg unter Vertrag steht, kam in dieser Saison nur in fünf Pflichtspielen für die „Bullen“ zum Einsatz, meist schaffte er nicht den Sprung in den Matchkader.

Artikelbild: GEPA