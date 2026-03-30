Salzburg vor Verpflichtung von venezolanischem Top-Talent

Red Bull Salzburg hat sich laut Transfer‑Insider Fabrizio Romano die Dienste des venezolanischen Nachwuchstalents Yerwin Sulbaran gesichert.

Der 18‑jährige Flügelspieler kommt vom venezolanischen Erstligisten Monagas SC und soll einen Vertrag bis Juni 2031 unterschreiben. Der Transfer soll Salzburg rund zwei Millionen Euro Ablöse kosten.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Sulbaran lief im vergangenen Jahr bei der U17‑Weltmeisterschaft in Katar für die venezolanische Auswahl auf und erreichte mit seinem Team als Gruppensieger gegen unter anderem England die K.o.‑Phase. Im Sechzehntelfinale gab es gegen Nordkorea das Aus.

Foto: Imago