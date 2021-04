Samuel Sahin-Radlinger: „Grundsätzlich war es kein Schmankerl, was die Mannschaften da abgeliefert haben“

Andreas Heraf: „Ja wenn man sich die Leistung anschaut, dann leben wir besser mit diesem Resultat.“

Damir Canadi über die Verletzung von Obasi: „Er ist ein hervorragender Spieler. Er hätte uns auf lange Sicht helfen können. Tut mir wirklich leid für ihn.“

Daniel Maderner: „Ich bin mit dem einem Punkt nicht zufrieden.“

Samuel Sahin-Radlinger: „In den letzten Minuten hat man gemerkt, dass beide Mannschaften mit dem Punkt leben können.“

SV Guntamatic Ried spielt Unentschieden gegen Cashpoint SCR Altach mit 0:0. Die Stimmen zur Partie bei Sky Sport Austria.

SV Guntamatic Ried – Cashpoint SCR Altach, 0:0 (0:0)

Schiedsrichter: Walter Altmann

Andreas Heraf (Trainer SV Ried)

…über die Partie: „Ja wenn man sich die Leistung anschaut, dann leben wir besser mit diesem Resultat. Ich denke auch, dass es den Altachern auch gut tut einen Punkt mehr auf dem Konto zu haben. Wir wollten gewinnen. Aber Altach war gut. Es hat sich auch so entwickelt. Es war wie ein Schachspiel.“

…was in der zweiten Hälfte anders gemacht wurde: „Wir haben dann auf eine Fünferkette umgestellt. Wir haben dann 5-4-1 gespielt. Wir haben nach vorne zu wenige Akzente setzen können. Darum müssen wir mit einem Unentschieden zufrieden sein.“

Samuel Sahin-Radlinger (SV Ried)

…über die Partie: „Wenn man so reinstartet und zwei gute Bälle haltet, dann gibt es auch Selbstvertrauen. Das ist sehr förderlich für einen Tormann.“

…was heute die entscheidenden Faktoren waren: „Grundsätzlich war es kein Schmankerl, was die Mannschaften da abgeliefert haben. Erste Halbzeit haben wir sie nicht so tief erwartet. So sind sie dann zu Konterchancen gekommen. Das war zu viel für uns in der ersten Halbzeit. Wir haben dann umgestellt und dann ist es auch besser gelaufen.“

…über das Ergebnis: „In den letzten Minuten hat man gemerkt, dass beide Mannschaften mit dem Punkt leben können. Wichtig war, dass wir nicht verlieren und positiv bleiben.“

…über die Auswirkungen von Andreas Heraf: „Mit dem Spiel gegen Hartberg hat man gesehen, dass das Glück auf unsere Seite war. Wenn man eine Partie gewinnt fällt vieles gleich viel einfacher. Wir hatten wieder Selbstvertrauen.“

Damir Canadi (Trainer SCR Altach)

…vom Spiel über die Leistung der letzten Wochen: „Da war die Leistung nicht immer so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Da sind wir dann andere Dinge angegangen. Wie Mentalität, bisschen Zufriedenheit gehört auch rein. Davor warne ich auch die Mannschaft. Sie sollen nicht glauben, weil wir jetzt vier Siege haben, dass es dann mit einem Schritt weniger geht. Das stimmt mich eher nachdenklich, dass die Mannschaft in einen Zufriedenheitsmodus gerät. Das haben wir auch klar angesprochen.“

…über den neuen Sportdirektor Werner Grabherr: „Der Verein hat so entschieden. Ich war in den Prozess nicht involviert. Nichtsdestotrotz freut es mich für ihn. Es ist ein Karrieresprung. Er kennt die Region. Er kennt die Akademie. Er kennt seine Aufgabe. Ich denke für diese Dinge ist er sehr wertvoll. Vor allem für das Land. Er kennt auch viele junge Spieler. Ich hoffe das wir wieder erfolgreich werden. Wir müssen dann aber auch über Vorarlberg hinausschauen. Das wir da auch Spieler holen können.“

…über den verfehlten Schuss seines Sohns: „Das wäre natürlich eine Höchststrafe gewesen. Nicht weil es mein Sohn ist, sondern weil es der einzige Torschuss war vom Gegner. Wir haben fast nichts zugelassen.“

…über die Partie: „In der zweiten Halbzeit haben sie dann die Räume geschlossen. Wir sind dann nicht mehr so reingekommen. Ich dachte, dass Ried mehr riskieren wird. Aber wir müssen beide mit dem 0:0 leben.“

…über die Verletzung von Chinedu Obasi: „Tut mir extrem leid für ihn. Er ist ein hervorragender Spieler. Er hätte uns auf lange Sicht helfen können. Tut mir wirklich leid für ihn.“

Daniel Maderner (SCR Altach)

…über die Partie: „In der ersten Halbzeit hatten wir ein klares Übergewicht. Wir hatten die Chancen, dass wir nach 20 Minuten 2:0 führen. Da hat der Tormann gut pariert. Ich bin mit dem einem Punkt nicht zufrieden.“

Manfred Fischer (SCR Altach)

…über die Partie: „Wir kommen zwar nicht zu vielen Chancen. Aber die Chancen, die wir haben, müssen wir einfach besser nutzen, dann nehmen wir auch drei Punkte mit. So geht es Unentschieden aus, passt auch.“

Anton Pfeffer (Sky Experte)

…über Altach: „Man hat gesehen beide Mannschaften sind zufrieden mit dem 0:0. So ist auch das Spiel abgehandelt worden. Man hat nicht den allerletzten Presser versucht und mit Risiko zu spielen. Somit ist das Unentschieden auch in Ordnung.“