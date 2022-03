San Antonio mit Sieg in vorletzter Sekunde gegen Oklahoma

In vorletzter Sekunde haben die San Antonio Spurs am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) den Sieg gegen Oklahoma City Thunder fixiert. Lonnie Walker IV traf aus der Distanz zum 122:120. Jakob Pöltl erzielte mit 15 Punkten und 14 Rebounds ein Double-Double, das 24. der Saison. Zudem verbuchte der Center je einen Assist, Steal und Block in 28:56 Minuten Einsatzzeit.

Bei noch zwölf ausstehenden Spielen sind die Texaner wieder ganz nah an Platz zehn in der Western Conference dran, der noch zur Teilnahme am Play-in berechtigt, der Qualifikation für das Play-off. Die Spurs hatten es sich gegen Oklahoma freilich nicht leicht gemacht, gaben sie doch einen zwischenzeitlichen 16-Punkte-Vorsprung (89:73 in der 32. Minute) noch aus der Hand. So lag es an Walker IV, aus „Downtown“ den Sieg zu fixieren. 1,8 Sekunden waren da noch auf der Uhr. Überhaupt agierten die Spurs stark aus der Distanz. 19 getroffene Dreipunkter bedeuteten Saisonbestwert.

Coach Gregg Popovich war trotz des Erfolgs nicht restlos zufrieden: „Wir haben uns durch Dreipunkter gerettet, aber nicht durch guten Basketball.“ Im letzten von sieben Heimspielen hintereinander empfängt San Antonio am Freitag die New Orleans Pelicans zu einem ganz wichtigen Duell. Gewinnen die Texaner, schließen sie nach Siegen zum Team aus Louisiana auf, die derzeit Zehnter im Westen der Liga ist.

NBA-Spitzenreiter Phoenix Suns blieb mit 129:112 auswärts gegen die Houston Rockets erfolgreich. Devin Booker erzielte 36 Punkte. Stephen Curry schied beim 88:110 der zuvor vier Mal hintereinander siegreichen Golden State Warriors gegen die Boston Celtics noch vor der Pause aus, nachdem er sich am linken Fuß verletzt hatte. Eine MRT-Untersuchung sollte laut Coach Steve Kerr nähere Aufschlüsse über den Grad der Blessur geben. Luka Doncic führte die Dallas Mavericks mit 37 Zählern und je neun Rebounds sowie Assists zu einem 113:111 bei den Brooklyn Nets.

NBA-Ergebnisse vom Mittwoch:

San Antonio Spurs (15 Punkte, 14 Rebounds in 28:56 Minuten von Jakob Pöltl) – Oklahoma City Thunder 122:120

Charlotte Hornets – Atlanta Hawks 116:106

Cleveland Cavaliers – Philadelphia 76ers 114:118

Washington Wizards – Denver Nuggets 109:127

Brooklyn Nets – Dallas Mavericks 111:113

New York Knicks – Portland Trail Blazers 128:98

Houston Rockets – Phoenix Suns 112:129

Minnesota Timberwolves – Los Angeles Lakers 124:104

Utah Jazz – Chicago Bulls 125:110

Golden State Warriors – Boston Celtics 88:110

Sacramento Kings – Milwaukee Bucks 126:135

LA Clippers – Toronto Raptors 100:103.

(APA)/Bild: GEPA