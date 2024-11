San Marinos Fußballmärchen – „Ich habe mit den Jungs geweint“

San Marino schreibt Geschichte

San Marino erzielte am Montagabend in Vaduz erstmals in seiner Länderspielgeschichte drei Tore und gewann erstmals ein Spiel mit zwei Toren Differenz. Wenig verwunderlich, war es doch erst der dritte Sieg für San Marino im 212. Länderspiel – alle Erfolge feierte der Zwergstaat mit knapp 34.000 Einwohnern übrigens gegen das rund 39.000 Menschen zählende Fürstentum Liechtenstein. Nur zwei Monate nach dem 1:0-Heimsieg gegen Liechtenstein war es der nächste Erfolg – zuvor war die kleine Republik 20 Jahre und 140 Spiele lang ohne Sieg geblieben.

Lorenzo Lazzari (46.), Nicola Nanni per Foulelfmeter (66.) und Alessandro Golinucci (77.) avancierten im Rheinpark Stadion in Vaduz zu den Helden des Abends. Die vom früheren Kaiserslauterer Chefcoach Konrad Fünfstück trainierten Liechtensteiner waren durch Aron Sele (40.) in Führung gegangen. In der Gruppe D 1 setzte sich San Marino durch den Erfolg vor Gibraltar und Liechtenstein durch.

(SID) / Artikelbild: Imago