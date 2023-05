Sancho-Rückkehr zum BVB: Ein realistisches Szenario?

via

In den vergangenen Tagen kamen Medienberichte auf, dass Jadon Sancho womöglich wieder zu Borussia Dortmund zurückkehren könnte. Ist dieses Szenario realistisch? Sky Sport ordnet die Spekulationen ein.

Im Sommer 2021 verabschiedete sich Jadon Sancho bei Borussia Dortmund, um nach starken Jahren beim BVB auf der Insel voll durchzustarten. Doch zwischen dem englischen Nationalspieler und Manchester United ist in den vergangenen beiden Jahren noch keine wirklich große Liebe entstanden.

Sancho wartet bei den Red Devils weiterhin auf seinen Durchbruch in der Premier League. In dieser Saison läuft der 23-Jährige den Erwartungen weiterhin hinterher. In wettbewerbsübergreifend 34 Spielen gelangen ihm lediglich fünf Tore und zwei Assists – zu wenig für seine eigenen Ansprüche und auch zu wenig aus Sicht von Manchester United und Trainer Erik ten Hag.

Beide Seiten sind unzufrieden, weshalb die aufkommenden Gerüchte um einen Abgang von Sancho – womöglich in Richtung Dortmund – nicht verwundern. Immerhin war er im Signal Iduna Park zu dem großen Spieler geworden, den sie sich in Manchester gewünscht hätten.

Sancho bei United (noch) kein Verkaufskandidat

Doch ist ein Rückkehr-Szenario von Sancho nach Dortmund wirklich realistisch? Nach Sky Informationen – Stand jetzt – nein. Und das aus mehreren Gründen! Sky Transferexperte Florian Plettenberg erklärt in „Transfer Update – die Show“: „Ich höre, dass er bei United noch nicht auf der Verkaufsliste steht. Man schaut sich das noch an.“