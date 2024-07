Sane erfolgreich operiert! So lange fehlt er Bayern

Nach Sky-Informationen wurde Leroy Sane am Montagmorgen bei einem Spezialisten in München erfolgreich an der Leiste operiert.

Der sich seit Jahresbeginn mit Schambeinproblemen quälende Sane muss nun, wie von Bild zuerst berichtet, rund drei Wochen pausieren. Er wird seinen kompletten Urlaub zur Schonung nutzen und will im Optimalfall Ende Juli wieder langsam ins Training einsteigen.

Sanes Verletzung war beim EM-Aus der deutschen Nationalelf gegen Spanien wieder aufgebrochen. Er ließ sich deshalb zur Pause auswechseln. Die Entscheidung über den Eingriff fiel kurzfristig und in enger Abstimmung mit den Ärzten des FC Bayern.

(sport.sky.de)/Bild: Imago