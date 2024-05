Sarkaria für Spiel beim LASK wieder fit

Bundesliga-Tabellenführer Sturm Graz kann im Meisterschaftsfinish auf Manprit Sarkaria zurückgreifen. Der ÖFB-Teamstürmer hat sich von seinem Knöchelbruch viel schneller erholt als gedacht und steht im Sturm-Kader für das Auswärtsspiel beim LASK am Sonntag (ab 16:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame mit dem Sky X-Traumpass).

„Hier will ich ein großes Lob an unsere medizinische Abteilung aussprechen – zwei Monate nach einem Knöchelbruch wieder am Feld zu stehen, ist großartig“, lobte Sturm-Trainer Christian Ilzer.

Kommt Sarkaria zum Einsatz, wäre er theoretisch auch ein Kandidat für das ÖFB-Team und die EM in Deutschland. Vor seiner Verletzung, die sich der 27-Jährige am 7. März im Conference-League-Achtelfinale gegen Lille zugezogen hat, stand er auch im Kader von Teamchef Ralf Rangnick.

