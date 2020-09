Satte Ablöse: Manchester City holt Ruben Dias

Manchester City hat wie erwartet den portugiesischen Nationalspieler Ruben Dias von Benfica Lissabon verpflichtet. Der 23-jährige Innenverteidiger unterschrieb beim Club von Trainer Josep Guardiola einen Vertrag bis zum Jahr 2026, wie die Engländer am Dienstagabend bekanntgaben.

Bereits am Sonntag hatte Benfica mitgeteilt, dass sich beide Clubs über einen Transfer einig seien. Laut den Portugiesen wechselt Dias für mindestens 68 Millionen Euro zu ManCity. Über die Ablösesumme hinaus könnten bis zu 3,6 Millionen weitere Euro an Benfica fließen – abhängig von Dias’ Erfolgen bei seinem neuen Club.

“City are a top club and for me to have the opportunity to be in a club like this, in this league, is everything I could ever have wanted.”

