Satte Preisgeld-Erhöhung bei den Australian Open

Am Sonntag startet mit den Australian Open in Melbourne das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres 2024. Mit Dominic Thiem und Sebastian Ofner sind zwei Österreicher am Start. Freuen darf sich das gesamte Teilnehmerfeld über eine satte Preisgeld-Anpassung.

Auch in diesem Jahr geht der Weg zum Titel an nur über Topfavorit Novak Djokovic, der die Australian Open bereits zehnmal gewinnen konnte. Bei den Frauen zählen Iga Swiatek, Titelverteidigerin Aryna Sabalenka und Jelena Rybakina zu den Favoritinnen.

Das Preisgeld des Turniers wurde um gewaltige 13 Prozent bzw. weitere zehn Millionen Australische Dollar auf insgesamt schon 86,5 Mio. Dollar (52,81 Mio. Euro) aufgestockt. Der Sieger darf sich wie im Vorjahr über rund 1,93 Mio. Euro freuen. Am meisten wurde die Entlohnung für die Qualifikation und die frühen Runden des Hauptbewerbes aufgestockt. So bekommt man schon als Erstrundenverlierer in der Qualifikation umgerechnet rund 19.000 Euro, eine Erstrunden-Niederlage im Hauptbewerb ist sogar 73.000 Euro wert.

(APA/Red.)

Bild: Imago