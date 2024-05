Schafzahl steht mit Boston im PWHL-Finale

Theresa Schafzahl hat gleich im ersten Jahr der nordamerikanischen Frauen-Eishockeyprofiliga PWHL die Chance auf den Titel.

Die 23-jährige Steirerin erreichte am Dienstag mit ihrem Club Boston das Finale. Durch den 3:2-Erfolg nach Verlängerung über Montreal entschied Boston die „best of five“-Halbfinalserie mit 3:0-Siegen souveränen für sich. Schafzahl stand über 23 Minuten auf dem Eis und bereitete das Siegestor vor.

Boston lag im heimischen Tongas Center nach zwei Dritteln mit 0:2 in Rückstand, glich aber kurz vor Schluss zum 2:2 aus. Nach knapp einer Minute in der Verlängerung erzielte Susanna Tapani den Siegtreffer. Im Finale geht es entweder gegen Toronto oder Minnesota, die Kanadierinnen führen in der Serie 2:1.

(APA)/Bild: Imago