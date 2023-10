Schalke 04 stürzt gegen Hertha BSC tiefer in die Krise

Schalke 04 hat das Duell der Bundesliga-Absteiger gegen Hertha BSC verloren und ist noch tiefer in die Krise gerutscht. Die Königsblauen verloren am Sonntag das Traditionsduell gegen die Berliner mit 1:2 (0:1) und kassierten am 9. Spieltag bereits ihre sechste Niederlage.

Mit nur sieben Punkten belegt Schalke den Relegationsplatz 16, Hertha (12) klettert in die obere Tabellenhälfte. Smail Prevljak (41.) und Fabian Reese (51.) besiegelten Schalkes Niederlage. Der Treffer durch Yusuf Kabadayi (80.) kam zu spät, überdies sah Kenan Karaman (85.) wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte. Jonjoe Kenny hatte unmittelbar zuvor für Hertha den Pfosten getroffen.

Braunschweig bleibt unten kleben

Eintracht Braunschweig bleibt am Tabellenende der 2. Fußball-Bundesliga kleben. Die Niedersachsen verloren am 9. Spieltag trotz guter Leistung unglücklich mit 1:3 (1:2) gegen den SC Paderborn und haben damit weiterhin nur fünf Punkte auf dem Konto.

Mattes Hansen (11.), Raphael Obermair (27.) und Filip Bilbija (90.+6) trafen für den SCP, der sich mit 14 Zählern nach oben orientieren kann. Robert Ivanov (40.) war für den deutschen Meister von 1967 erfolgreich.

Kiel verpasst Sprung auf Platz zwei

Holstein Kiel hat im jungen Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga das nächste Ausrufezeichen verpasst. Das Team von Trainer Marcel Rapp vergab mit einem 1:1 (1:0) gegen die SV Elversberg die Chance auf den sechsten Saisonsieg und ordnete sich vorerst auf Rang vier ein.

Timo Becker erlöste die zunächst hoch überlegenen Gastgeber kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) mit seinem Führungstreffer. Der Verteidiger reagierte nach einer Ecke am schnellsten und verwertete den Abpraller aus kurzer Distanz. Luca Schnellbacher sorgte vor 12.675 Zuschauerinnen und Zuschauern dann für den Ausgleich (70.).

(SID) / Bild: Imago