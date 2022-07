Schalke kontert Kroos-Witz via Twitter

Rio-Weltmeister Toni Kroos hat sich für einen Scherz über Schalke 04 einen gelungenen Konter vom deutschen Bundesliga-Aufsteiger eingefangen.

„Ed Sheeran hat etwas geschafft, was ich selten gesehen habe: Dass die Leute nach einem Event auf Schalke glücklich nach Hause gegangen sind aus dem Stadion“, witzelte der Profi von Champions-League-Sieger Real Madrid in seinem Podcast über drei Konzerte des britischen Pop-Stars in der Gelsenkirchener Arena.

Das ließen die Königsblauen nicht auf sich sitzen. Sie antworteten bei Twitter mit einem Video, in dem Stürmer Simon Terodde in Sandhausen heiser und aufgewühlt über den emotionalen 2:1-Erfolg dort in der vergangenen Saison spricht. Dazu die Zeile: „Wenigstens können wir nach Abpfiff coole Interviews geben.“ Ein Seitenhieb auf Kroos und dessen viel diskutiertes ZDF-Interview nach dem Finale in der Königsklasse Ende Mai (1:0 gegen Liverpool).

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(SID) / Bild: Imago