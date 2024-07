„Schande“: Terry kritisiert Sender für Ronaldo-Häme

Nach Spott über den verschossenen Elfmeter von Portugals Star Cristiano Ronaldo im EM-Achtelfinale gegen Slowenien hat der frühere Fußball-Profi John Terry die Berichterstattung des britischen Senders BBC als „Schande“ bezeichnet.

Das geht aus übereinstimmenden Medienberichten hervor. Die BBC hatte auf den vergebenen Strafstoß von Ronaldo in der Verlängerung der Partie hämisch mit den Worten „Misstiano Penaldo“ reagiert.

Nach dem Elfmeter war der 39-Jährige in Tränen ausgebrochen. Die Portugiesen gewannen aber am Ende das Achtelfinale im Elfmeterschießen mit 3:0 – Ronaldo trat dabei erneut an und traf. Terry war jahrelang Kapitän bei Chelsea und auch der englischen Fußball-Nationalmannschaft und hat in seiner Karriere bei wichtigen Elfmeterschießen auch Fehlversuche gehabt.

(APA) / Bild: Imago