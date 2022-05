Schasching Spielerin der Saison in der Frauen-Bundesliga

Annabel Schasching von Sturm Graz ist zur Spielerin der Saison in der Frauen-Fußball-Bundesliga gekürt worden. Die Kapitänin der „Blackys“ setzte sich in der zum zweiten Mal vom ÖFB durchgeführten Wahl mit 34 Punkten vor Mateja Zver von frischgebackenen Meister SKN St. Pölten (13) und Linda Mittermair vom USV Neulengbach (12) durch, wie der ÖFB am Mittwoch mitteilte. Gleich sechs Trainerinnen und Trainer der Liga reihten die torgefährliche Mittelfeldspielerin auf Platz eins.

Bei den Fan-Stimmen setzte sich Annalena Wucher (Austria Wien/155) vor Mittermair (133) und Jasmin Dewein (SKV Altenmarkt/126) durch. Gesamtsiegerin Schasching (96) landete hier auf Platz sechs. „Überwältigt und glücklich“, zeigte sich die vor der letzten Runde zwölffache Saisontorschützin in einer ersten Reaktion. „Es ist eine große Anerkennung, die mich stolz macht“, so die 19-Jährige.

(APA)

Bild: Imago