ÖFB-Nationalspielerin Annabel Schasching wechselt in der Winterpause von Sturm Graz zum deutschen Bundesliga-Club SC Freiburg.

Die 20-jährige Mittelfeldspielerin war in der vergangenen Saison Torschützenkönigin in der österreichischen Liga, in der neuen Spielzeit erzielte die Kapitänin für den aktuellen Tabellenzweiten Sturm in neun Partien acht Treffer und bereitete drei Tore vor. In Freiburg trifft sie auf ihre dort ebenfalls engagierte Landsfrau Lisa Kolb.

(APA)/Bild: Imago