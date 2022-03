Der US-Amerikaner Scottie Scheffler hat zum ersten Mal die Führung in der Golf-Weltrangliste übernommen.

Der 25-Jährige gewann das Matchplay-Turnier in Austin im Finale gegen seinen Landsmann Kevin Kisner. Durch den Erfolg löste der bei Major-Turnieren noch sieglose Scheffler den Spanier Jon Rahm als Nummer 1 ab. Bester Österreicher ist weiterhin der in Austin in der Gruppenphase ausgeschiedene Sepp Straka als 72. zwei Positionen vor Bernd Wiesberger.