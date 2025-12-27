Scheib in Lauerstellung: Hector führt am Semmering

Sara Hector (SWE) liegt nach dem ersten Durchgang des Damen-Riesenslaloms am Semmering hauchdünn in Führung. Nur 0,02 Sekunden hinter ihr folgt ÖSV-Läuferin Julia Scheib, auf Rang drei liegt Lara Colturi (+0,13 Sek.).

Thea Louise Stjernesund ist mit 0,63 Sekunden Rückstand Vierte, dicht gefolgt von der Schweizerin Camille Rast (+0,65 Sek.). Riesentorlauf-Weltcupführende Alice Robinson schied trotz eines frühen Vorsprungs auf Hector aus. Katharina Liensberger liegt nach dem ersten Durchgang auf Platz 15, Comebackerin Ricarda Haaser auf Rang 17.

Der zweite Lauf geht ab 13.00 Uhr über die Bühne.

Foto: GEPA