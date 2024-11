Scheiblehner-Verbleib? Schösswendter äußert sich

Die Zukunft von Blau-Weiß Linz-Trainer Gerald Scheiblehner ist weiterhin ungewiss. Nun äußert sich Sportdirektor Christoph Schösswendter zur Trainerfrage und weiteren Personalien.

Zuletzt wurde der 47-Jährige intensiv mit Grasshoppers Zürich in Verbindung gebracht, doch die Linzer gaben keine Freigabe. Auch der SK Sturm Graz, der nach dem Abgang von Christian Ilzer einen neuen Trainer sucht, könnte für Scheiblehner eine Option sein. Sein aktueller Vertrag läuft Ende der Saison aus.

Sportdirektor Schösswendter sieht es als zentrale Aufgabe, Scheiblehner von einem Verbleib zu überzeugen. „Wenn ich es mir aussuchen könnte, bleibt er bis Saisonende und darüber hinaus“, erklärte er gegenüber der Krone. Dennoch räumt er ein, dass im Fußball oft unvorhergesehene Entwicklungen eintreten. Eine Verlängerung der Zusammenarbeit sei jedenfalls das erklärte Ziel.

Ein neuer Vertrag mit einer Ausstiegsklausel für den Trainer ist laut Schösswendter jedoch ausgeschlossen: „Ich bin generell kein Freund davon – weder bei Spielern noch bei Trainern. Für den Verein bedeutet eine solche Klausel weniger Planungssicherheit.“

Updates zu Ronivaldo und Ulmer

Auch die Zukunft von Torjäger Ronivaldo steht im Fokus. Sein Vertrag läuft im Sommer 2025 aus, doch trotz seines Alters (35 Jahre) scheint eine weitere Zusammenarbeit wahrscheinlich. „Wenn ich sehe, wie fit er ist und was er investiert, brauchen wir über unsere Absichten nicht lange reden“, äußerte Schösswendter.

Ein weiteres Gesprächsthema in Linz ist der ehemalige Salzburger Andreas Ulmer, der zuletzt ohne Verein war und auch mit dem GAK in Verbindung gebracht wurde. Der Sportdirektor bestätigte, dass es im Sommer mehrere Gespräche mit dem 38-Jährigen gab. Ob Ulmer weiterhin eine Option ist, bleibt unklar: „Er war damals wohl noch nicht bereit und wusste nicht genau, was er will.“

(Red.)/Beitragsbild: GEPA