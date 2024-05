Schicker bestätigt Schnegg-Abgang – Nachfolger soll schon feststehen

Doublesieger Sturm Graz lässt Linksverteidiger David Schnegg im Sommer ziehen. „Wir werden David Schnegg in die MLS verkaufen“, bestätigte Sportchef Andreas Schicker im „Kurier“.

Die finale Unterschrift steht laut Schicker noch aus. Laut dem Bericht wird Schnegg in die Hauptstadt der USA zu D.C. United wechseln. Sturm habe mit Schneggs neuem Klub bereits eine Einigung über die Ablöse erzielt, so Schicker. Laut „Kurier“ kassiert Sturm für den 25-Jährigen zwei Millionen US-Dollar (rund 1,85 Millionen Euro).

Schnegg kam im Sommer 2022 aus Venedig zu den „Blackies“ und absolvierte insgesamt 77 Pflichtspiele für den SK Sturm, bei dem er auch den Sprung zum Nationalspieler schaffte.

Kommt der Schnegg-Nachfolger aus Hartberg?

Einen geeigneten Nachfolger für Schnegg sollen die Grazer auch schon im Visier haben. Linksverteidiger Manuel Pfeifer steht laut dem Bericht kurz vor einem Wechsel zum SK Sturm.

Auch der SK Rapid hatte vor wenigen Wochen Interesse am Hartberg-Profi gezeigt (Sky berichtete). Die finanzstärkeren Grazer dürften nun aber den Zuschlag erhalten. Der 24-jährige Linksverteidiger zählt bei den Oststeirern in der laufenden Spielzeit zu den absoluten Leistungsträgern. In der aktuellen Saison stand der gebürtige Hartberger in 31 Bundesligaspielen auf dem Platz.

Nächste Woche trifft er mit Hartberg im Europacup-Playoff-Finale auf Austria Wien (beide Duelle live auf Sky Sport Austria – streame die Spiele mit dem Sky X-Traumpass). Danach könnte der Deal offiziell verkündet werden.

