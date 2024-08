Schicker: „Grazer Derbys gehören einfach dazu“

Nach dem Aufstieg des GAK wird es in dieser Saison zum ersten Mal seit 2007 wieder ein Grazer Derby in der ADMIRAL Bundesliga geben. Bei Sturm-Sportchef Andreas Schicker herrscht mit Blick auf die heißen Duelle bereits große Vorfreude.

„Wir haben es im Cup zweimal schon erleben dürfen. Es war so, dass das Thema in der Stadt riesig war. Ich denke, dass es diese Spiele in der Vergangenheit gegeben hat und sie einfach dazugehören“, sagte Schicker in der neuen Folge von DAB | Der Audiobeweis.

„Der GAK ist verdientermaßen zurück in der Bundesliga. Sie haben es in den letzten Jahren sehr gut gemacht und dies mit dem Aufstieg gekrönt. Ich freue mich schon darauf“, so Schicker weiter. Zum ersten Duell der beiden Stadtrivalen in der Merkur Arena kommt es in der 10. Runde am 19. Oktober.

Bereits in der ersten Augustwoche warten auf den SK Sturm zwei Highlightspiele. Nach dem Auftaktduell in der Liga gegen Rapid geht es für die Ilzer-Elf am 7. August in einem Testspiel gegen das Starensemble von Paris Saint-Germain.

„Es war unser Zugang, natürlich aus sportlicher Sicht so einen Topgegner zu bekommen, aber auch, was das Organisatorische angeht. Mittlerweile sind 17.000 Tickets für das Spiel weg. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen was geht. Es ist aber trotzdem sehr gut“, sagte Schicker dazu.

Jetzt reinhören DAB | Der Audiobeweis #227 mit Andreas Schicker

Bild: GEPA