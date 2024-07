Der Ball rollt ab kommenden Freitag wieder in der ADMIRAL Bundesliga und damit ist auch der „DAB I Der Audiobeweis“ zum Saisonstart in gewohnter Form zurück. In der 227. Folge unseres Podcasts sprechen Moderator Otto Rosenauer, Kommentator Martin Konrad und Sky Experte Alfred Tatar mit dem Geschäftsführer Sport des SK Sturm Graz, Andreas Schicker.

Themen sind u.a. ein Rückblick auf den Double-Gewinn in der letzten Spielzeit und die Ziele für die kommende Saison. Was könnte sich bei den Steirern in der aktuellen Transferzeit noch alles tun? Wie steht es um die Zukunft von Alexander Prass und weiteren Leistungsträgern? Und wie groß ist die Vorfreude auf die UEFA Champions League?

Jetzt reinhören DAB | Der Audiobeweis #227 mit Andreas Schicker