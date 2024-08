Schicker vor Auftaktduell mit Rapid: „…sonst wird es schwierig in Hütteldorf“

Die 1. Runde der neuen Bundesliga-Saison bietet mit dem Duell zwischen Rekordmeister Rapid und Meister Sturm gleich einen Schlager des österreichischen Fußballs. Auch bei Sturm-Sportchef Andreas Schicker ist die Vorfreude groß, wie er in der neuen Folge von DAB | Der Audiobeweis verrät.

„Sturm gegen Rapid ist, was die beiden Fankulturen angeht, das beste Spiel in Österreich. Es ist richtig Spannung drinnen. Die Spiele sind in der Vergangenheit von sehr hoher Intensität geprägt, es ist da wirklich hin und hergegangen. Ich bin gespannt auf Sonntag und hoffe, dass wir mit dem ersten richtigen Gradmesser bereit sind für das Spiel“, meinte Schicker.

Gleichzeitig warnte Schicker vor den Grün-Weißen: „Rapid ist über den Europacup schon in einem anderen Rhythmus. Sie haben es in der Transferzeit richtig gut gemacht. Ich freue mich sehr auf das Spiel. Wir müssen am Punkt da sein, denn sonst wird es sehr schwierig in Hütteldorf.“

Schicker: „Die Liga ist sicher besser geworden“

Generell herrscht beim Grazer Sportchef große Vorfreude auf die neue Saison, in die der SK Sturm als Titelverteidiger geht.

„Ich freue mich sehr auf die Saison. Die Liga ist sicher besser geworden. Der LASK hat spannende Spieler dazubekommen und Rapid hat auch ein gutes Transferfenster hinter sich. Markus Katzer und der Trainer sind ein sehr eingespieltes Team. Auch die anderen Vereine haben gute Transfers getätigt. Daher wird die Liga sehr herausfordernd“, sagte Schicker.

Bild: GEPA