Schiedsrichter für Champions-League-Finale steht fest

Das Schiedsrichter-Team für das Finale der UEFA Champions League 2024/25 steht fest. Der rumänische Referee Istvan Kovacs wird die Partie zusammen mit einem Trio vor Ort leiten und zudem von zwei Videoschiedsrichter-Assistenten unterstützt.

Mihai Marica und Ferencz Tunyogi (beide Rumänien) als Assistenten, sowie Joao Pedro Silva Pinheiro (Portugal) als vierter Offizieller komplettieren das Schiedsrichter-Team in München. Dennis Johan Higler (Niederlande) und Catalin Sorin Popa (Rumänien) fungieren als VAR bzw. Assistant-VAR.



Das Endspiel in München wird der achte Königsklassen-Einsatz in der laufenden Saison für Haupt-Schiedsrichter Kovacs sein. Unter anderem leitete der 40-Jährige in dieser Spielzeit das Duell von Marcel Sabitzers Borussia Dortmund gegen Real Madrid (2:5). Auch bei Spielen der beiden Finalisten war der Rumäne bereits involviert. Kovacs leitete das Ligaphasen-Duell zwischen Inter und Arsenal (Endstand 1:0), sowie den Achtelfinal-Elferkrimi zwischen dem FC Liverpool und Paris Saint-Germain und die Niederlage der Pariser beim FC Bayern während der Ligaphase.

Erstes CL-Finale für Schiedsrichter Kovacs

Für den Referee ist es das erste Endspiel in seiner siebenten Champions-League-Saison. Seit der Saison 2018/19 pfiff der Rumäne bereits 29 Spiele im europäischen Spitzenbewerb. In der vergangenen Saison leitete Kovacs bereits das Finale der UEFA Europa League zwischen Atalanta Bergamo und Bayer Leverkusen (Endstand 3:0).

Besondere Bekanntheit erlangte der rumänische Schiedsrichter bei der EURO 2024. Damals zeigte der Unparteiische beim 2:1-Sieg der Türkei gegen Tschechien 17 gelbe und zwei Rote Karten – EM-Rekord. Für seine Leistung gab es von türkischer Seite – die in dem Spiel elf gelbe Karten kassierte – reichlich Kritik.

Erst ein einziges mal pfiff Kovacs auch ein Spiel mit österreichischer Beiteiligung: In der Saison 2021/22 leitete der Rumäne ein Spiel in der Europa-League-Qualifikation des SK Rapid gegen Zorya Luhansk. Die Hütteldorfer setzten sich damals im Rückspiel auswärts mit 3:2 durch und fixierte damit den Aufstieg in den Hauptbewerb.

Bild: Imago