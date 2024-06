Schiedsrichter für EM-Eröffnungsspiel steht fest

Der erfahrene französische Schiedsrichter Clement Turpin leitet das Eröffnungsspiel der Fußball-EM am Freitag in München zwischen dem Gastgeber und Schottland (21 Uhr). Unter der Leitung des 42-Jährigen hat die deutsche Auswahl noch nie verloren.

Turpin pfiff bisher viermal die deutsche Mannschaft. Drei Siege und ein Remis stehen dabei zu Buche. Mit dem WM- und EM-Referee an der Pfeife gab es 2015 in der EM-Qualifikation ein 2:0 in Georgien, bei der EM 2016 ein 1:0 im Gruppenspiel gegen Nordirland und ein 1:0 im Jahr 2021 in der WM-Qualifikation in Rumänien.

Zudem leitete Turpin das 2:2 in einem Testpiel gegen Argentinien 2019.

(SID)/Bild: Imago