Schierl verlängert bei Austria Lustenau

Domenik Schierl bleibt der Lustenauer Austria erhalten. Der 29-Jährige Torwart verlängert seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim Tabellenletzten der ADMIRAL Bundesliga bis Sommer 2026.

Schierl wechselte 2019 vom SC Wiener Neustadt an den Rhein und stand seither für den SC Austria Lustenau in 137 Pflichtspielen zwischen den Pfosten. In seiner ersten Saison mit Lustenau zog der Keeper in das Finale des ÖFB-Cups ein, in der Saison 2021/22 folgte der Titelgewinn in der 2. Liga und der Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga.

3872 341 Domenik Schierl Position Torhüter Verein SC Austria Lustenau

Schierl: „Bin megahappy“

„Ich bin megahappy, meinen Vertrag beim SC Austria Lustenau um zwei weitere Jahre verlängert zu haben. Der Verein ist mir mittlerweile extrem ans Herz gewachsen, daher wollte ich mit meiner Verlängerung nun ein Zeichen setzen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir heuer den Klassenerhalt schaffen werden.

Übernächsten Sommer will ich hier dann unbedingt im neuen Stadion spielen. Über die frühzeitige und unkomplizierte Verlängerung meines Vertrages bin ich dem Verein sehr dankbar. Wie ich schon oft gesagt habe: Ich fühle mich hier in Lustenau einfach wohl. Das Umfeld im Verein passt perfekt und auch mit den Mitspielern verstehe ich mich super. Deshalb freue ich mich sehr, weitere zwei Jahre das Trikot der Austria tragen zu dürfen“, sagt Schierl selbst zu seiner Verlängerung in Lustenau.

Schneider: „Einer der besten Torhüter der Liga“

Austria-Sportchef Alexander Schneider sagt zur Personalie: „Domenik hat sich über die letzten Jahre – aus unserer Sicht – zu einem der besten Torhüter der Liga entwickelt. Aber fast noch wichtiger, er ist auch neben dem Platz ein überragender Charakter mit einem großen Standing in der Mannschaft, da er viele Dinge sowohl intern als auch extern klar und deutlich anspricht.

Zudem verkörpert er die Werte des Vereins bzw. der Region mit sehr hoher Identifikation. Dies zeigt sich auch in dem Zeitpunkt der Verlängerung und verdeutlicht, dass wir alle davon überzeugt sind, dass sich der erfolgreiche Weg der Austria in der Bundesliga auch über die Saison fortsetzt. In der laufenden Planung für die nächste Saison hatte diese Verlängerung – auch als Zeichen für den Verein – eine sehr hohe Priorität und deshalb sind wir sehr froh und dankbar, dass wir den Vertrag nun verlängern konnten.“

(Red./Austria Lustenau) / Bild: GEPA